Laatzen

Die Polizei hat mehr als sechs Kilogramm Marihuana in der Wohnung eines 38-jährigen Laatzeners entdeckt. Spezialisten der Ermittlungsgruppe Betäubungsmittel der Polizeiinspektion Süd waren im Zuge ihrer Ermittlungen auf den Laatzener gestoßen, der mit Drogen handeln soll. Ein Richter ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung an. Als die Fahnder am vergangenen Donnerstag gegen 14.45 Uhr in die Wohnung eindrangen, fanden sie zwar nicht den mutmaßlichen Dealer vor, dafür jedoch mehr als sechs Kilogramm Marihuana sowie eine Feinwaage und Verpackungsmaterial, das üblicherweise beim Verkauf von Drogen benutzt wird. Nach dem 38-Jährigen wird derzeit noch gefahndet.

Von Johannes Dorndorf