Rethen

Kinderträume in Worten auf Papier gebracht: 57 Wunschzettel hängen seit Montag an einem Weihnachtsbaum in der Volksbank-Filiale an der Hildesheimer Straße in Rethen. Es sind Wünsche wie ein Buch, Ninjago-Lego oder ein ferngesteuertes Auto, Topmodel-Malbücher und auch Baby- und Barbiepuppen, die Grundschulkinder aus dem Projekt „Kids“ der Thomasgemeinde, dem Immanuel-Kindertreff sowie dem Pädagogischen Mittagstisch der Diakonie Hannover notiert haben. Aufgehängt haben die Zettel Karl-Heinz und Marion Paschen. In Absprache mit dem Geldinstitut hofft das Rethener Ehepaar, dass die maximal 20 Euro teuren Wünsche der Kinder aus finanzschwachen Familien möglichst alle erfüllt werden. „Wir möchten nicht, dass Kinder am Heiligen Abend ohne Geschenk unter dem Weihnachtsbaum stehen", sagt Marion Paschen.

Wer sich beteiligen will, kann bis zum 14. Dezember einen Zettel vom Baum nehmen, das Geschenk kaufen und schön verpackt in der Volksbank-Filiale abgeben. Vom 17. Dezember an werden die Geschenke dann an die jeweiligen Organisationen und Kinder verteilt.

Bereits zum sechsten Mal organisiert das Ehepaar Paschen die Aktion. Mehr als 500 Kinder kamen so schon in den Genuss eines erfüllten Weihnachtswunsches.

Von Torsten Lippelt