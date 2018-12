Rethen

Eine 70 Jahre alte Frau aus Hildesheim ist am Sonnabendabend gegen 18.50 Uhr im Ortskern von Rethen mit ihrem Kleinwagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und an der Hildesheimerstraße in das Gleisbett der Üstra geraten. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihr festgefahrenes Auto blockierte aber die Strecke der Stadtbahnlinie 1 von und nach Sarstedt. Vor dem Eintreffen eines beauftragten Abschleppdienstes setzte die Üstra deshalb zwischen Rethen-Nord und Gleidingen Ersatzbusse ein.

Das Auto blockiert nach dem Unfall die Stadtbahnstrecke. Quelle: Stadtfeuerwehr Laatzen (Gerald Senft)

Zuvor hatte die Feuerwehr Rethen zunächst vergeblich versucht, für den auf den Schienen festklemmenden Ford S-Max mit Schlauchbrücken eine Auffahrt zur Zuckerstraße einzurichten. Weil die Vorderräder des Fahrzeugs nicht mehr den Boden berührten, wurde es seitens der Einsatzkräfte auch verworfen, das Auto mit einem Tanklöschfahrzeug herauszuziehen – um schwerere Schäden zu verhindern. Ein Abschleppfahrzeug hievte den Wagen schließlich aus dem Gleisbett.

Laut Feuerwehr kommt es an diesem Standort und in der näheren Umgebung in Rethen regelmäßig vor, dass Autofahrer mit ihren Wagen im Gleisbett landen. Stellenweise wurden entlang der Strecke deshalb erst vor wenigen Wochen LED-Marker am Gleisbett angebracht. An der Unfallstelle der 70 Jahre alten Frau war dies jedoch nicht der Fall. Die Seniorin habe offenbar beim Verlassen eines gegenüberliegenden Parkplatzes die Situation falsch eingeschätzt, teilte die Feuerwehr mit.

Von Ingo Rodriguez