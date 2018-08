Laatzen TfN in Hildesheim - Theatergarten bietet fast täglich Aktionen Der Vorplatz des Stadttheaters Hildesheim wird von Samstag an zu einem Theatergarten. TfN-Mitarbeiter bieten dort bis 14. September fast täglich Aktionen wie Tanzen, Musik, Führungen und anderes an.

Am Sonnabend, 25. August, bietet das TfN an 18.30 Uhr ein offenes Tanzen für Alle im Theatergarten an. Quelle: Hartmann