Laatzen-Mitte

Chaoten haben in der Nacht zum Sonntag acht Autos an der Würzburger Straße mit Farbe besprüht. Wie die Polizei mitteilt, waren die Fahrzeuge in einer Parkbucht an der Würzburger Straße in Fahrtrichtung Gutenbergstraße abgestellt. „Augenscheintlich wurde die Farbe im Vorbeigehen aufgesprüht“, sagt ein Polizeisprecher: So seien lediglich die dem Gehweg zugewandten Fahrzeugseiten betroffen. Ob sich die Farbe rückstandslos entfernen lasse, ohne den Lack oder die Scheiben zu beschädigen, stehe noch nicht fest.

Die Polizei will nun die Halter der Autos, die in Laatzen und Springe wohnen, informieren. Betroffen sind Fahrzeuge des Typs Volvo XC60, Audi Q3 und A4, VW Passat, Golf und Polo. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 1094315 entgegen. jd

Von Johannes Dorndorf