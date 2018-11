Laatzen-Mitte

Anlässlich des 15. bundesweiten Vorlesetages hat Niedersachsens Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten Birgit Honé am Freitag die Awo-Kita in Laatzen besucht. Dem Jahresmotto „Natur und Umwelt“ folgend las sie einer Kleingruppe in der dortigen Bücherei aus Peter Wohllebens Bilderbuch „Weißt du, wo die Baumkinder sind?“ vor. Während der Lesezeit stellte Honé immer wieder Fragen („Was machen Regenwürmer? Wozu brauchen wir Holz? Wer sieht die Amsel?“) und kam sie mit den Kindern ins Gespräch. „Das war guuuut“ und „toll“ riefen die Jungen und Mädchen am Ende der etwa halbstündigen Aktion.

Zur Galerie Landesministerin Birgit Honé liest in der Laatzener Awo-Kita aus dem Bilderbuch des Försters Peter Wohlleben und der Designerin Stefanie Reich vor.

Kita-Leiterin Martina Burbulla hofft auf Freiwillige aus Laatzen, die sich über den Tag hinaus für Vorlesetermine in der Einrichtung mit 21 Nationalitäten und 14 Muttersprachen melden. Gerade den Kindern aus Migrationsfamilien fehlten die Sprachvorbilder, und für viele Eltern sei das Vorlesen mit großen Hemmungen verbunden – zumal für die Analphabeten unter ihnen, ergänzte die seit 2017 in der Awo-Kita tätige Sprachexpertein Imke Brennecke. Derzeit muss das wöchentliche Bücherei- und Leseangebot für die fünf Kita-Gruppen von Hauptamtlichen gedeckt werden.

Weitere Angebote zum Vorlesetag gab es unter anderem noch in der Grundschule Im Langen Feld sowie in Pattensen und Hemmingen. Bundesweit sollen es rund 100.000 Aktionen gewesen sein.

Von Astrid Köhler