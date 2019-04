Godshorn

Die Ortsfeuerwehr ist am Sonntag zu einem Wohnungsbrand an die Hauptstraße in Godshorn gerufen worden. Anwohner hatten gegen 0.48 Uhr Feuerschein im Dachgeschoss des Hauses bemerkt und Alarm geschlagen. Kräfte der darauf anrückenden Godshorner Ortsfeuerwehr brauchten jedoch nur noch die Räume belüften und anschließend die Wohnung mit der Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrollieren. Nach Auskunft von Langenhagens Feuerwehrsprecher Stephan Bommert hatte der Bewohner noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte das Feuer in seiner Küche bemerkt und das brennende Schneidebrett aus Kunststoff vom eingeschalteten Herd gezogen und gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Von Sven Warnecke