Langenhagen/ Wedemark

Über die Weihnachtsfeiertage kehrt Ruhe und Besinnlichkeit ein – es sei denn, man hat noch etwas für das Fest vergessen oder irgendetwas läuft nicht nach Plan. Dann retten Geschäfte und Betriebe, die auch an Heiligabend oder den Feiertagen geöffnet haben, dem einen oder anderen Weihnachten. Auch in Langenhagen und Wedemark gibt es diese.

Die Heidebäckerei Rehbock in Langenhagen, Maria-Montessori-Straße 8, hat am 26. Dezember von 7 bis 11 Uhr geöffnet. Auch die Marché Natur-Bäckerei im Flughafen in Terminal B auf der Abflugebene bietet Gebäck an, an beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils von 5.30 bis mindestens 20 Uhr. Am 24. Dezember liefert auch noch der Rewe-Lieferservice – der Termin muss allerdings knapp zwei Wochen vorher reserviert werden.

Viele Einkaufsläden haben am 24. Dezember bis 14 Uhr geöffnet, darunter auch das CCL. Die Markthalle Langenhagen lädt an diesem Tag noch bis 16 Uhr zum Verweilen ein. An den beiden Feiertagen ist sie geschlossen.

Falls der Weihnachtsbraten im Ofen verbrennt, sind einige offene Restaurants die Rettung: Das Restaurant „Paladino“ in Langenhagen, Walsroder Straße 71, hat am 25. Dezember von 12 bis 15 sowie von 18 bis 22 Uhr und am 26. Dezember von 17 bis 22 Uhr Italienisches im Angebot. Dort gibt es zum Beispiel Pizza auch zum Mitnehmen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Restaurant „ Firenze“ in Bissendorf, Knibbeshof 2, von 12 bis 23 Uhr offen. Auch der Mexikaner „Sombrero“ in Bissendorf, Bahnhofstraße 41a, hat seine Türen an beiden Feiertagen von 12 bis 15 und ab 17 Uhr geöffnet. Falls alle Stricke reißen, hat immer noch McDonald’s im Flughafen rund um die Uhr auf. Auch die McDonald’s-Filiale in der Brüsseler Straße 2 in Langenhagen ist an den Feiertag von 7 bis 2 Uhr nachts offen.

Tanken ist auch an den Feiertagen möglich: Die Shell-Filiale in Langenhagen, Reuterdamm 1, ist rund um die Uhr geöffnet, ebenso wie der Tank-Treff Langenhagen, Friesenring 10. Die Esso-Tankstelle Mellendorf, Kaltenweider Straße 29, ist auch 24 Stunden am Tag offen. Autowaschen ist an den Feiertagen übrigens nicht erlaubt.

Wer am 24. Dezember noch keinen Weihnachtsbaum daheim stehen hat, bekommt an diesem Tag noch die Möglichkeit, einen zu kaufen. Scheffel in Hoheheide in der Wedemark, Kukucksweg, verkauft die Bäume dann von 10 bis 13 Uhr.

Arztpraxen sind über Weihnachten im Urlaub. Unter der Telefonnummer 116 117 ist bundesweit der ärztliche Bereitschaftsdienst zu erreichen. Er hilft bei Erkrankungen, mit denen Patienten normalerweise einen Arzt in einer Praxis aufsuchen würden, die Behandlung aber aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann. In Notfällen muss allerdings die 112 alarmiert werden. Bereitschaftsdienste sind an den Kliniken Siloah und Nordstadt in Hannover eingerichtet, für Kinder am Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover.

Auch Tierärzte haben Weihnachten Notdienst: Am 24. Dezember die Tierklinik Isernhagen, am 25. Dezember Dr. Does in Isernhagen, am 26. Dezember Dr. Stampehl in Isernhagen, am 31. Dezember Dr. Vollbrecht in Isernhagen und am 1. Januar Dr. Bettenburg in Burgwedel.

Wem über die Feiertage sein Haustier entläuft, kann sich zunächst telefonisch beim Tierheim in Langenhagen melden. Nach Rücksprache kann das Tier auch über die Feiertage dort abgeholt werden. Das gleiche gilt auch für gefundene Tiere.

Der Weihnachtsmarkt am CCL ist vom 24. bis 26. Dezember geschlossen. Vom 27. bis 29. Dezember können die Besucher dort noch einmal die Feiertage ausklingen lassen.

Das Richard-Brandt-Museum in Bissendorf öffnet am 25. und 26. Dezember jeweils von 15 bis 18 Uhr für jene, die an den Feiertagen auch einmal etwas unternehmen möchten.

Von Elena Everding