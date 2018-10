Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr ist am Freitagmorgen gegen 4 Uhr wegen eines ausgelösten Rauchmelders zu einem Mehrfamilienhaus an die Straße An der Autobahn nach Wiesenau ausgerückt. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Piepsen des Gerätes gehört und Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückten mit drei Fahrzeugen inklusive Drehleiter an. Als der Bewohner trotz Klingeln und Klopfen nicht öffnete, wurde die Tür gewaltsam geöffnet, heißt es von der Polizei. Die Einsatzkräfte entdeckten den schlafenden Bewohner und retteten ihn aus der völlig verqualmten Wohnung ins Freie, berichtet Feuerwehrsprecher Christian Hasse. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Einsatzleiter Martin Bombach entdeckte unterdessen dann ein im angeschalteten Backofen vergessenes und zwischenzeitlich völlig verkohltes Essen. Er ließ die Wohnung belüften.

Bereits am Donnerstagabend war die Langenhagener Ortsfeuerwehr um 20.40 Uhr wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders an die Grovestraße ausgerückt. Auch dort hatte ein auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen für den Alarm gesorgt. Allerdings war die Wohnung zum Zeitpunkt des Einsatzes leer.

„Beide Einsätze zeigten einmal mehr, wie notwendig Rauchwarnmelder im Alltag sind“, betont Hasse. Allerdings sei auch wichtig, dass die, die den Alarm dann hörten, auch richtig reagierten, sagt er. In beiden Fällen hätten die Anwohner zweifelsohne alles richtig gemacht, lobt Hasse. Als sie den Alarm gehört hatten, sei sofort die Feuerwehr gerufen worden.

Von Sven Warnecke