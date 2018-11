Langenhagen

Nach mehreren Ladendiebstählen ist der Polizei Langenhagen am Flughafen eine Festnahme gelungen. Nun müssen sich zwei Männer aus Litauen und Moldawien wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls von Zigaretten verantworten, teilt Polizeisprecher Patrick Götze am Donnerstag mit.

Seinen Angaben zufolge wurden in einem Duty-Free-Shop im Abflugbereich des Terminals A am Flughafen seit Sonntag, 21. Oktober, immer wieder Zigaretten in großen Mengen entwendet. Dabei wurden von installierten Überwachungskameras zwei Verdächtige per Video aufgenommen. Als die beiden 35 und 30 Jahre alten Männer am Mittwochmorgen erneut auf der Bildfläche erschienen und Zigaretten einsteckten, riefen die Mitarbeiter des Shops die Polizei. Beamte des Langenhagener Kommissariats nahmen darauf den Litauer und den Mann aus Moldawien vorläufig fest. Götzes Angaben zufolge werden dem Duo bislang fünf Diebstähle am Flughafen in Langenhagen zur Last gelegt. Möglicherweise sollen sie auch für ähnliche Taten an anderen Flughäfen, unter anderem in Köln verantwortlich sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover prüft nun ein Richter die Unterbringung in Untersuchungshaft, heißt es von Langenhagens Polizeisprecher weiter.

Von Sven Warnecke