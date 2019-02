Kaltenweide

Große Freude und Erleichterung herrscht bei der Kaltenweider Familie Gottschalk: Die verschwundene kleine Yorkshire-Terrier-Hündin Schoko ist wieder daheim. Wie Astrid Gottschalk am Freitagmorgen am Telefon berichtete, wurde sie nachts gegen 1 Uhr von Nachbarn angerufen, die den Vierbeiner ganz in der Nähe auf der gegenüberliegenden Seite des Grundstücks am Elly-Heuss-Knapp-Weg in einer Hecke entdeckt hatten. Dort hatte sie sich mit Brustgeschirr und Leine verfangen. Der kleine Hund hatte sich am Mittwoch vor Schreck angesichts eines vorbeidonnernden Lastwagen losgerissen und war davongestürmt.

Doch nun ist alles wieder gut. Zumal Schoko ihren mehrtägigen, unfreiwilligen Ausflug offenbar unbeschadet überstanden hatte, sagte Gottschalk. „Dem Hund geht es gut.“ Die Familie Gottschalk dankt nun allen Helfern, die sich an der Suche beteiligt hatten – aber auch jenen Menschen, die ihr Mitgefühl in vielfältiger Art und Weise ausgedrückt hatten. Sie sei von der Hilfswelle mehr als angenehm positiv angetan, gesteht sie.

Von Sven Warnecke