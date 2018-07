Godshorn/Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr Godshorn ist am späten Montagabend um 23.25 Uhr wegen eines gemeldeten „Gerümpelbrandes“ an die Straße Alt-Godshorn gerufen worden. Dort stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits eine etwa 30 Quadratmeter große Fläche an einer Böschung in Flammen. Die Ehrenamtlichen löschten das Feuer mit etwa 2500 Litern Wasser aus zwei C-Rohren, um auch ein überspringen der Flammen auf ein angrenzendes Feld zu verhindern.

Bereits um 19.54 Uhr war die Ortsfeuerwehr Langenhagen an die Otto-Hahn-Straße mit dem Stichwort „Hilflose Person hinter Tür“ gerufen worden. Den Einsatzkräften gelang es, die Wohnungstür ohne Beschädigung zu öffnen. Anschließend konnten die Feuerwehrleute den Einsatzort an den Rettungsdienst und die Polizei übergeben.

Von Sven Warnecke