Langenhagen

Wegen eines Streits ist die Polizei Langenhagen am Mittwochnachmittag zu einem Wohnhaus an die Hindenburgstraße gerufen worden. Als die alarmierten Beamten gegen 16.25 Uhr zu dem Einsatz vor Ort eintrafen, wurden sie von einer an dem Streit beteiligten 32 Jahre alten Langenhagenerin gleich mit entsprechenden Kraftausdrücken belegt, berichtet am Donnerstag Polizeisprecher Patrick Götze.

Als die Streifenbeamten dann den Sachverhalt klären wollten, wurde die bereits einschlägig polizeibekannte Langenhagenerin aggressiv und widersetzte sich den folgenden Anordnungen. Zudem drohte die Frau damit, gewalttätig zu werden – und ließ der Ankündigung schließlich auch Taten folgen. Bei der daraufhin folgenden Festnahme setzte sie sich derart zur Wehr, dass sie dabei einen der beteiligten Polizisten leicht verletzte. Der Kollege sei aber weiter dienstfähig, teilte Götze mit.

Ein Schnelltest mit dem Alkomaten auf der Wache ergab schließlich einen Wert von mehr als drei Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Ein Richter schickte die Frau schließlich über Nacht in eine Langenhagener Ausnüchterungszelle. Diese durfte die 32-Jährige am Donnerstag schließlich wieder verlassen. Gegen sie wurde aber ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

Von Sven Warnecke