Langenhagen

Die Autofahrt eines 46 Jahre alten Langenhageners am Donnerstagabend wird für ihn vermutlich weitreichende juristische Konsequenzen haben. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze wollte eine Streifenwagenbesatzung den Audi-Fahrer gegen 22.35 Uhr auf der Emil-Berliner-Straße stoppen. Allerdings ignorierte der Mann die Anhaltesignale der Polizei und raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Er war zuvor bereits einer Streifenwagenbesatzung in Isernhagen aufgefallen. Dort konnte er sich mit einer Flucht der Kontrolle noch entziehen.

In Langenhagen gelang ihm das indes nicht. Nach den Stoppsignalen der Polizei gab der Audi-Fahrer nach Polizeiangaben reichlich Gas, verlor aber bereits nach kurzer Flucht die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete noch an der Emil-Berliner-Straße im Graben neben der Fahrbahn. Der 46-Jährige sprang aus seinem Auto und verschwand zunächst zu Fuß in der Dunkelheit. Die Beamten forderten daraufhin Verstärkung an. Bei der sich dann anschließenden Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen fassten die Polizisten schließlich den Mann im Bereich des Langenhagener Silbersees und nahmen ihn vorläufig fest.

Im Kommissariat stellte sich bei der Überprüfung des Mannes dann heraus, dass der 46 Jahre alte Autofahrer aktuell gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Langenhagener wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Er muss sich aber nun wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Führerschein verantworten.

Von Sven Warnecke