Langenhagen

Im Langenhagener Silbersee ist am Dienstagabend ein sechsjähriger Junge von Passanten vor dem Ertrinken gerettet worden. Das Kind ging gegen 19.40 Uhr am Ufer des Rodelbergs gegenüber der DLRG-Wache baden und geriet unter Wasser – dort gibt es keine Aufsicht. „Der Junge wurde relativ schnell von Passanten herausgeholt“, sagt Feuerwehrsprecher Christian Hasse. Offenbar Glück für den Sechsjährigen: Unter den Ersthelfern waren eine Kinderärztin und zwei Notfallsanitäter, die privat am Silbersee unterwegs waren. Die rund 50 Helfer von Feuerwehr und DLRG mussten das Kind demnach nicht aus dem Wasser retten.

Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Quelle: Antje Bismark

Der Gesundheitszustand des Jungen ist kritisch, allerdings seien laut Hasse beim Eintreffen der Rettungskräfte Atemgeräusche zu hören gewesen. Auch der Rettungshubschrauber „Christoph 4“ war im Einsatz, allerdings entschieden sich die Mediziner aufgrund des instabilen Gesundheitszustandes des Kindes für einen Transport per Rettungswagen in die Medizinische Hochschule. Der Sechsjährige hat laut Polizei einen Migrationshintergrund, ist nach bisherigen Erkenntnissen Nichtschwimmer und war mit seiner Familie am Silbersee. Der Vater des Jungen erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Auch der Rettungshubschrauber „Christoph 4“ war im Einsatz. Quelle: Antje Bismark

„Die Ersthelfer haben vorbildlich gehandelt“, lobt Feuerwehrsprecher Hasse. Auch die anderen Badegäste hätten den Einsatz nicht behindert. Bei den Rettern weckt der Badeunfall Erinnerungen an den 20-jährigen Nico T., der im Mai 2017 im Silbersee ums Leben kam. Der junge Mann wollte mit zwei Freunden zu einer Badeinsel schwimmen, als ihn die Kräfte verließen und er unterging. Die Retter fanden T.s Leichnam erst eineinhalb Stunden später.

Von Peer Hellerling und Antje Bismark