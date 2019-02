Langenhagen

Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt gegen einen Mann aus Godshorn wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Der 45-Jährige soll nach Auskunft von Mirco Nowak, Sprecher der Polizei Hannover, am Mittwochnachmittag im Wietzepark in Langenhagen eine Drohne in die Nähe eines landenden Flugzeugs gelenkt haben. Bei einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Durchsuchung stellten die Ermittler in der Wohnung des Beschuldigten zwei Drohnen und Speichermedien sicher. Warum er dieses Flugmanöver gemacht hat, ist derzeit unklar.

Zwei Zeuginnen hatten nach Angaben Nowaks den Mann gegen 17 Uhr dabei beobachtet, wie er eine Drohne steuerte, die in etwa drei Metern Höhe schwebte. In der Parkanlage am Reuterdamm war er zusammen mit weiteren Menschen. „Als sich im weiteren Verlauf am Himmel ein Flieger im Landeanflug auf den Airport Hannover-Langenhagen näherte, lenkte der Mann die Drohne nach oben und in Richtung des Flugzeugs“, sagt der Polizeisprecher.

Nach dem das Flugzeug sicher gelandet war, verließ der 45-Jährige mit seinen Begleitern den Park – noch bevor die von den Zeuginnen alarmierte Polizei eintraf.

Doch die Frauen hatten sich das Kennzeichen gemerkt, wodurch die Ermittler den Wohnort ermitteln konnten. Derzeit werten die Beamten die sichergestellten Gegenstände aus. Der Mann machte gegenüber der Polizei keine Angaben.

Der Vorfall erinnert an die Zwischenfälle am Londoner Großflughafen Gatwick im Dezember. Damals hatten tagelang herumfliegende Drohnen den Flugbetrieb lahmgelegt.

Von Julia Polley