Langenhagen

Bei der inzwischen traditionellen Benefiz-Weihnachtsfeier von Sylvies Dance & Gymnastic Studio wird am dritten Adventswochenende wieder für den guten Zweck getanzt. Bereits seit mehr als 20 Jahren gibt es diese Veranstaltung. Am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Dezember, stellen die jungen Tänzer jeweils ab 15 Uhr im Theatersaal, Rathenaustraße 14, ihr Können unter Beweis. Einlass ist bereits ab 14.30 Uhr. Der Erlös kommt auch in diesem Jahr wieder dem Hilfsfonds Langenhagener helfen Langenhagenern zugute. Doch wer helfen möchte, muss sich sputen. Nach Auskunft von Sudiochefin Sylvie Zander ist die Veranstaltung am Sonntag bereits nahezu ausverkauft.

Seit Monaten üben die kleinen und großen Tänzer für die Weihnachtsfeier. Alle Kinder und Jugendgruppen werden ihre erarbeiteten Tänze und Choreographien zeigen. Die Kleinsten präsentieren ihr Können im kreativen Kindertanz. Darüber hinaus gibt es Ballett, Hip Hop, Jazzdance und Cheerleading der verschiedenen Altersklassen. Auch die Teams der Flying Devils sind mit von der Partie. Die über die Grenzen Niedersachsens bekannten Cheerleader werden die Zuschauer mit Pyramiden begeistern, verspricht Zander. Alles in allem erwartet die Besucher ein buntes Programm mit den unterschiedlichsten Choreographien der Altersgruppen. Der Eintritt für Erwachsene kostet 7 Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 5 Euro. Karten gibt es in Sylvies Dance & Gymnastic Studio, Karl-Kellner-Straße 105f, täglich zwischen 14 und 20 Uhr.

Von Sven Warnecke