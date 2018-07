Langenhagen

Ein betrügerischer Reisevermittler hat mehreren Menschen Flüge in den Kosovo verkauft – und dafür einen Gesamtbetrag im fünfstelligen Bereich kassiert. Die Kunden fielen auf den Betrüger am Telefon herein. In der Folge meldeten sich nach Angaben der Polizei Langenhagen sieben Betroffene am Sonnabend in der Wache am Flughafen. Sie wollten zuvor ihre vermeintlich gebuchten Flüge antreten, erhielten dann aber vom Flughafenpersonal die Auskunft, dass die Tickets nicht gültig seien, berichtete Patrick Götze von der Polizei Langenhagen am Sonntag. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei beschlagnahmt Textil-Fälschungen

Bei einer Stippvisite auf dem Großflohmarkt auf dem Parkplatz der Rennbahn sind Polizeibeamte am Sonnabend zudem einer 40 Jahre alten Frau auf die Schliche gekommen, die vermeintliche Bekleidung der Marke Naketano verkauft hat. Doch dabei handelte es sich um Plagiate. Die Polizisten beschlagnahmten daraufhin gegen 12.45 Uhr eine größere Menge der Textilien. Gegen die aus Südosteuropa stammende Verkäuferin wurde wegen des gewerbsmäßigen Handelns mit Plagiaten ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeiliche Ermittlungen laufen seit Freitag auch gegen einen 22 Jahre alten Autofahrer wegen Körperverletzung. Götze Angaben zufolge war ein 35 Jahre alter Autofahrer gegen 16.30 Uhr auf dem CCL-Parkplatz an der Schützenstraße unterwegs. Dabei soll der 22-Jährige entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein. Als ihn der Ältere auf den Fehler aufmerksam machen wollte, fuhr ihm der andere zunächst leicht gegen die Beine. Bei dem Versuch, daraufhin die Polizei zu rufen, schlug ihm der 22-Jährige unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt eine Platzwunde unter dem Auge.

Suche nach Hundehaltern

Die Polizei ermittelt zudem nach einem Hundebiss wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen unbekannt. Dabei erlitt am Sonnabend gegen 19 Uhr ein 21 Jahre alter Mann Verletzungen an der Hand. Der Mann war auf der Hundeauslauffläche am Wietzepark Zeuge einer Beißerei zwischen zwei Vierbeinern geworden. Als er die beiden Hunde trennen wollte, wurde er gebissen. Rettungssanitäter mussten die Wunde versorgen. Die Polizei sucht nun die Halter der beiden Hunde.

Hinweise erbittet das Langenhagener Polizeikommissariat unter der Telefonnummer (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke