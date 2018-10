Godshorn

Eine Streifenwagenbesatzung hat am Montag gegen 19.15 Uhr einen Autofahrer auf der Straße Alt-Godshorn in Godshorn kontrolliert. Die Beamten hatten zuvor gesehen, wie der 44 Jahre alte Mann torkelnd zu seinem Auto gegangen, eingestiegen und weggefahren war. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und entdeckte das Auto noch in der Nähe am Straßenrand stehen – der Mann saß noch am Steuer. Nach Auskunft von Kommissariatssprecher Patrick Götze stellten seine Kollegen bei dem 44-Jährigen anschließend deutlichen Alkoholgeruch fest. Einen Schnelltest verweigerte er jedoch. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe anberaumt. Das Ergebnis steht noch nicht fest.

Von Sven Warnecke