Langenhagen

Nach dem Brand von zwei Autos am vergangenen Montagmorgen in Langenhagen sucht die Polizei weiter Zeugen zu den Vorfällen.

Die Feuerwehr Langenhagen war am Montag, 18. Februar, gegen 2.30 Uhr zu zwei Einsätzen alarmiert worden. Am Annabergweg brannte ein Skoda Fabia. Im unmittelbar in der Nähe gelegenen Weserweg stand ein geparkter Audi A3 in Flammen. Ein hinter dem Audi geparkter Volvo XC90 wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang der Brände aus.

Nach Auskunft von Antje Heilmann, Sprecherin der Polizei Hannover, am Dienstag gibt es jedoch noch keinen Ermittlungsfortschritt zu den Brandstiftern. Zeugen sollten sich deshalb dringend melden, sagt sie.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.

Von Julia Polley