Langenhagen

Eine Baumfäller-Kolonne rückt am Dienstag im Langenhagener Stadtpark an. Die Arbeiter müssen nach Auskunft von Rathaussprecherin Juliane Stahl kurzfristig drei Bäume umsägen. Bei den Pflanzen sei aus unterschiedlichen Gründen die Stand- und Bruchsicherheit nicht mehr gewährleistet, heißt es aus der Verwaltung weiter.

Dabei handelt es sich um eine Eiche und zwei Birken ganz in der Nähe der dortigen Volkshochschule Langenhagen ( VHS). Die Arbeiten sind für Dienstag, 18. Dezember, zwischen 7 und 16 Uhr geplant. In diesem Zeitraum muss aus Sicherheitsgründen auch der öffentliche Parkplatz an der VHS gesperrt werden. Dort stehen die zwei etwa 50 Jahre alten Birken. Die Stämme weisen Stahls Angaben zufolge nicht nur Risse auf, sie sind innen auch bereits morsch. Da sich beide Bäume zu dicht an dem Gebäude der Bildungsstätte befinden, können sie am ursprünglichen Standort nicht ersetzt werden.

Die gut 80 Jahre alte und bereits halb abgestorbene Eiche ist von einem Baumpilz befallen und soll zu gegebener Zeit ersetzt werden. Sie steht direkt am Spielplatz im Eichenpark. Aus diesem Grund stellt die Stadtverwaltung auch erhöhte Anforderungen an die Stand- und Bruchsicherheit, erläutert Stahl.

Von Sven Warnecke