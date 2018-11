Godshorn

Um ein auslaufendes 200-Liter-Fass mit vermutlich krebserregendem und brennbarem Lösemittel zu bergen und seinen Inhalt aufzufangen, musste am Donnerstagabend der gesamte Gefahrgutzug der Stadtfeuerwehr Langenhagen ausrücken. Wie Feuerwehrsprecher Stephan Bommert berichtete, war das Fass auf dem Gelände einer Spedition an der Kemptener Straße im Gewerbegebiet Godshorn versehentlich von einem Gabelstapler angestochen worden. „Als wir eintrafen, stand das Fass glücklicherweise in einer Art Auffangbehälter“, sagte Bommert nach dem Einsatz.

Zur Galerie Insgesamt 58 Feuerwehrleute der Stadtfeuerwehr Langenhagen waren im Einsatz, um ein angestochenes Fass mit krebserregendem und brennbarem Lösemittel zu bergen.

Die Feuerwehrleute konnten sich dem Behältnis nur mit Chemikalienschutzanzügen nähern, da die Substanz (Tetrahydrofuran) als potentiell krebserregend gilt, über die Haut aufgenommen werden und bereits bei 50 Grad in Brand geraten kann. „Deshalb wurde nach einer ersten Begutachtung der gesamte Gefahrgutzug der Stadtfeuerwehr alarmiert“, sagte Bommert. Insgesamt waren 58 Feuerwehrleute mit 16 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Sicherheit war auch der Rettungsdienst alarmiert worden. „Nach aktuellem Kenntnisstand aber wurde bei dem Unfall niemand gesundheitlich beeinträchtigt“, sagte Bommert. Der Einsatz war nach einer guten Stunde wieder beendet.

Von Rebekka Neander