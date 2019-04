Langenhagen

In der Elisabethkirche erklingt eine Bachkantate, von Sonnabend bis Montag brennen Osterfeuer und die Rennbahn startet in die neue Saison. Zudem finden Sie hier die Öffnungszeiten von Bäckern, Tankstellen und Geschäften im Flughafen an den Feiertagen sowie die Notdienst-Regelungen von Tierärzten und Apotheken. Was sonst am Oster-Wochenende in Langenhagen los ist, lesen Sie hier:

Donnerstag: Gastronomie öffnet am Silbersee

Bei strahlendem Sonnenschein ein kühles Bier am Silbersee genießen? Das geht ab Donnerstag. Denn an diesem Tag öffnet die „Strand Alm“ erstmals für Besucher. Die rustikale Holzhütte auf der westlichen Seeseite nahe der DLRG-Rettungsstation können Spaziergänger nicht übersehen. Dort gibt es circa 200 Plätze. So hat die „Strand Alm“ geöffnet.

Mit Musik wird an Karfreitag in der Elisabethkirche das Osterfest eingeläutet. Quelle: privat

Freitag: Bach-Kantate ertönt in Elisabethkirche

Mit der Kantate „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir“ für Soli, Chor und Orchester läutet die Elisabeth-Kirchengemeinde am Karfreitag, 19. April, das Osterfest musikalisch ein. Das Werk aus der Feder des jungen Johann Sebastian Bach wurde 1707 erstmals aufgeführt und gehört zu seinen bekanntesten Kompositionen. Die Musiker beginnen das Konzert in der Kirche nun um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Spenden zur Finanzierung der Veranstaltung wird gebeten

Sonnabend: Wochenmarkt auf dem Marktplatz

Ein Bummel über den Wochenmarkt ist erneut am Sonnabend möglich. Von 8 bis 13 Uhr öffnen die Stände auf dem Langenhagener Marktplatz.

Mehrere Osterfeuer brennen 2019 wieder im Langenhagener Stadtgebiet. Quelle: Symbolbild

Sonnabend, Sonntag und Montag: Osterfeuer brennen im Stadtgebiet

Die Termine für die diesjährigen Osterfeuer in Langenhagen stehen fest. Feuerwehren und Vereine organisieren die traditionelle Veranstaltung. Alle Termine, Adressen und Infos von genehmigten Feuern im Stadtgebiet finden Sie hier.

Sonnabend: Osterhase kommt ins CCL

Der Osterhase ist zu Besuch im CCL. Er verteilt am Sonnabend, 20. April, von 12 bis 18 Uhr kleine Überraschungen – und richtet sich dabei natürlich eher an die jüngeren Besucher im Einkaufszentrum.

Sonntag: Kaffeestübchen beim DRK

Das Kaffeestübchen im DRK-Treffpunkt öffnet an Ostersonntag, 21. April, seine Türen. Es wird wieder selbst gebackenen Kuchen und Kaffee geben. In der Zeit zwischen 14.30 und 16.30 Uhr freut sich der DRK-Ortsverein Langenhagen auf Gäste.

Sonntag: Frühaufsteher sind in Kirche willkommen

Die Elia-Kirchengemeinde bietet Frühaufstehern für Sonntag, 21. April, ein Osterfrühstück an. Los geht es um 5 Uhr in den Räumen an der Konrad-Adenauer-Straße 33 mit Musik einer Projektband. Ab 8 Uhr gibt es dann ein gemeinsames Frühstück.

Montag: Saison-Start auf der Neuen Bult

Der Saisonauftakt auf der Pferderennbahn an der Neuen Bult gerät dieses Mal etwas anders: Neben der Baustelle an der Autobahnabfahrt Bothfeld zwingt eine Kooperation mit Frankreich zu neuen Plänen. Das müssen Sie zur Anreise wissen.

Ostern : Stadtbücherei bleibt geschlossen

Die Stadtbibliothek hat über Ostern vom 19. bis 22. April geschlossen. Am Dienstag, 23. April, öffnet sie wieder zu den regulären Zeiten. Darauf weist Leiterin Sabine Kerber hin. Lesestoff in Form von E-Books gibt es in der Zwischenzeit in der Onleihe NBib24. Alle Leser der Stadtbibliothek mit einem gültigen Leseausweis können das Angebot auf www.nbib24.de nutzen

Spaziergang mit dem Hund: Auf diesen Flächen dürfen die Vierbeiner frei laufen

Sie wollen mit Ihrem Hund einen Spaziergang machen und ihn frei herumlaufen lassen? Seit Anfang April müssen Hunde wieder an der Leine geführt werden. Die Brut- und Setzzeit hat begonnen. Die Stadt Langenhagen hat jedoch Hundeauslaufflächen eingerichtet, auf denen Vierbeiner das ganze Jahr über frei herumlaufen dürfen.

Wie haben die Bäcker geöffnet?

Sie wollen zum Osterfrühstück frische Brötchen auf dem Tisch haben? Wer an den Feiertagen in Langenhagen Brötchen oder Gebäck kaufen möchte, findet mithilfe dieses Überblicks die Öffnungszeiten der Bäcker.

Welche Tankstelle haben geöffnet?

Was tun, wenn sich die Tankanzeige des Autos an Ostern ihrem roten Bereich nähert und der Sprit alle geht? Tanken ist in Langenhagen auch an den Feiertagen möglich . Hier finden Sie eine Übersicht der Öffnungszeiten.

So haben die Geschäfte im Flughafen geöffnet

Im Langenhagener Flughafen haben die Geschäfte und die Gastronomie auch an Ostern geöffnet. Wo können Sie über die Feiertage im Airport essen gehen oder einkaufen? Hier finden Sie eine Übersicht mit den Öffnungszeiten.

Hier bekommen Sie an Ostern ärztliche Hilfe

Niemand möchte über Ostern krank sein – trotzdem gibt es gesundheitliche Zwischenfälle. Hier finden Sie die ärztlichen Bereitschaftsdienste und Notfallnummern.

Welche Tierärzte haben Notdienst?

Für Besitzer mit kranken Tieren sind Tierärzte die richtigen Ansprechpartner. Doch über Ostern haben nicht alle Praxen geöffnet. Hier finden Sie eine Übersicht über die Notdienste über Ostern.

Welche Apotheken haben geöffnet?

Auch die Apotheken in Langenhagen, Isernhagen, Burgwedel und der Wedemark haben über Ostern geschlossen. Doch es gibt eine Notdienstregelung. Welche Apotheken geöffnet haben, lesen Sie hier.

Wann wird der Müll abgeholt?

An den Osterfeiertagen sind die Müllfahrzeuge nicht unterwegs. Stattdessen verschiebt sich die Abholung der Abfallentsorger Aha und Remondis – auch in Langenhagen.

Von Julia Polley, Sven Warnecke und Stephan Hartung