Im CCL lädt die Offene Gesellschaft Langenhagen am Freitagnachmittag zum gemeinsamen Singen ein, auf dem Zellerieplatz in Kaltenweide wird es beim Weihnachtsmarkt gemütlich und Kinder tanzen im Theatersaal für einen guten Zweck – am dritten Adventswochenende ist in Langenhagen einiges los. Hier finden Sie eine Terminübersicht:

Die Kantorei der Elisabeth-Kirche unterstützt die Offene Gesellschaft beim Liedernachmittag im CCL. Quelle: privat

Freitag: Bunter Liedernachmittag im CCL

Die Offene Gesellschaft Langenhagen lädt für Freitag, 14. Dezember, um 17 Uhr zu einem bunten Liedernachmittag in das City-Center ein. Dabei erhält die Initiative Unterstützung von der Kantorei der Elisabeth-Kirche unter Leitung von Arne Hallmann und dem Bläserensemble der Matthias-Claudius-Kirche unter Leitung von Robert Klassen. Treffpunkt ist am offenen Klavier unter der Lichtkuppel im Obergeschoss des Bestandsbaus. Auf dem Programm stehen bekannte Weihnachtslieder. Die Zuhörer dürfen dabei mitsingen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Freitag: Gesangsklasse stimmt auf Weihnachten

Die Langenhagener Gesangsklasse AnySingElse gibt am Freitag, 14. Dezember, ein Konzert in der Kirche zum Guten Hirten, Alt-Godshorn 61 in Godshorn. Die Sänger stimmen ab 19.30 Uhr auf Weihnachten ein. Der Eintritt ist frei.

Jeden Abend öffnet sich beim lebendigen Adventskalender eine Tür oder ein Fenster. Quelle: Ingo Wagner/dpa (Archiv)

Freitag/Sonnabend/Sonntag: Lebendiger Adventskalender

In Godshorn, Krähenwinkel/ Kaltenweide und Engelbostel/Schulenburg öffnet sich jeden Abend beim lebendigen Adventskalender eine Tür oder ein Fenster. Dort gibt es für Besucher zum Beispiel eine Geschichte, es wird gemeinsam gesungen oder die Ausrichter bieten Plätzchen und Glühwein an. Hier finden Sie eine Terminübersicht und die Orte in Godshorn. Welche Türen in Krähenwinkel/ Kaltenweide öffnen, lesen Sie hier. Alle Termine in Engelbostel und Schulenburg finden Sie hier.

Impressionen vom Weihnachtsmarkt auf dem Zellerieplatz in Kaltenweide. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Sonnabend: Weihnachtsmarkt auf dem Zellerieplatz

Rund um den großen beleuchteten Tannenbaum an der Zellerie stehen am Sonnabend, 15. Dezember, von 15 bis 19 Uhr die festlich geschmückten Buden. Mit Weihnachtsliedern des Musikkorps Kaltenweide und einem heißen Kakao in der Hand werden die Besucher in Adventsstimmung gebracht. In der Kaffeestube, die im Zelleriehaus eingerichtet ist, kann man sich gemütlich niederlassen und Bekannte treffen, Kuchen genießen aber auch aufwärmen.

Sonnabend/Sonntag: Kinder tanzen im Theatersaal für den guten Zweck

Bei der inzwischen traditionellen Benefiz-Weihnachtsfeier von Sylvies Dance & Gymnastic Studio wird am dritten Adventswochenende wieder für den guten Zweck getanzt. Bereits seit mehr als 20 Jahren gibt es diese Veranstaltung. Am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Dezember, stellen die jungen Tänzer jeweils ab 15 Uhr im Theatersaal, Rathenaustraße 14, ihr Können unter Beweis. Einlass ist bereits ab 14.30 Uhr. Der Erlös kommt auch in diesem Jahr wieder dem Hilfsfonds Langenhagener helfen Langenhagenern zugute. Doch wer helfen möchte, muss sich sputen. Nach Auskunft von Sudiochefin Sylvie Zander ist die Veranstaltung am Sonntag bereits nahezu ausverkauft.

Der Eintritt für Erwachsene kostet 7 Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 5 Euro. Karten gibt es in Sylvies Dance & Gymnastic Studio, Karl-Kellner-Straße 105f, täglich zwischen 14 und 20 Uhr.

Sonntag: Weihnachtssingen in der Emmauskirche

Zum Weihnachtssingen lädt die Kirchengemeinde für Sonntag, 16. Dezember. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Emmauskirche, Sonnenweg 17. Im Anschluss gibt es Gelegenheit bei Glühwein , Punsch und Schmalzbroten zu Gesprächen und Austausch. Dazu lädt in diesem Jahr der Verein Gemeinsam Leben in Langenhagen anlässlich des 25-jährigen Bestehens ein.

Wintermarkt am CCL (Südpassage)

Ab Freitag, 23. November 2018, bis Sonnabend, 29. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr. Nur am 24., 25. und 26. Dezember bleibt der Markt zu.

Bummeln Sie über den Wintermarkt und lassen Sie sich verzaubern. Jeden Tag kommt der Weihnachtsmann gegen 16 Uhr auf den Markt und verteilt süße und gesunde Geschenke an die Kinder. Und auch sonst, gibt es alles, was auf einen traditionellen Wintermarkt gehört – perfekt für die Pause beim Shoppen im Einkaufszentrum.

Von Sven Warnecke