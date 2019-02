Langenhagen

Konrad Stöckel sorgt bei der Mimuse am Sonntagabend für Stimmung. Das Mehrgenrationenhaus lädt zum Stöbern auf dem Flohmarkt ein, das Blechbläserensemble serviert den Zuhörern bei einem Konzert in der Elisabethkirche ein musikalisches Menü und Senioren feiern Fastnacht. Was sonst am Wochenende in Langenhagen los ist, lesen Sie hier:

Sonnabend: Wochenmarkt am CCL

Ein Bummel über den Wochenmarkt ist erneut am Sonnabend möglich. Von 8 bis 13 Uhr öffnen die Stände auf dem Langenhagener Marktplatz.

Sonnabend: Senioren feiern Fastnacht

Die Närrische Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelb lädt für Sonnabend, 16. Februar, um 15.11 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) zur Seniorenfastnacht in die Festhalle Eichenpark, Stadtparkallee 12, ein. Es gibt ein buntes Programm mit Garde-, Mariechen- und Showtänzen sowie Gesang bei Kaffee und Kuchen. Die Fuhbuschkönigin Conny I. sowie das Prinzenpaar der Landeshauptstadt werden die Gäste begrüßen. Der Eintritt kostet 13 Euro inklusive Kaffeegedeck. Karten gibt es an der Kasse, Tischreservierungen sind unter Telefon (05 11) 75 32 77 möglich.

Sonnabend: Django Asül gastiert im Theatersaal

Am Sonnabend, 16. Februar, gastiert Django Asül im Langenhagener Theatersaal an der Rathenaustraße 14. Dabei wird er ab 20 Uhr sprichwörtlich bis zur „letzten Patrone“ kämpfen – denn so lautet auch der martialische Titel seines neuen Programms. Aber das Publikum braucht keine kugelsichere Weste, nur gut trainierte Lachmuskeln, um dieses Programm zu überstehen, versichert Mimuse-Veranstalter Franz Gottwald. Denn dabei handelt es sich um eine Ansammlung von komödiantischen Streifschüssen. Nach Angaben Gottwalds ein „irrer Mix aus Satire und Volkstheater“. Dabei geht es aber zeitlos und aktueller denn je zu. Die Karten kosten je nach Sitzplatz zwischen 19 und 23 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Karten für den Auftritt gibt es zuzüglich Vorverkaufsgebühr in den HAZ/NP-Geschäftsstellen, auch im CCL am Marktplatz 5, sowie im Internet auf haz.de/tickets und neuepresse.de/tickets. Die Abendkasse öffnet an den Veranstaltungstagen jeweils um 19 Uhr.

Konrad Stöckel tritt am Sonntag bei der Mimuse auf. Quelle: privat

Sonntag: Stimmung mit Konrad Stöckel bei der Mimuse

Stimmung verspricht Franz Gottwald auch bei dem Auftritt von Konrad Stöckel am Sonntag, 17. Februar, im Langenhagener Theatersaal. Der Protagonist, bekannt als durchgeknallter Professor mit der Einstein-Frisur, aus Live- und Fernsehshows, beglückt ab 20 Uhr das Publikum mit seinem neuen Bühnenspektakel „Wenns stinkt und kracht ist’s Wissenschaft“. Karten kosten je nach Sitzplatz zwischen 18 und 22 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Karten für den Auftritt gibt es zuzüglich Vorverkaufsgebühr in den HAZ/NP-Geschäftsstellen, auch im CCL am Marktplatz 5, sowie im Internet auf haz.de/tickets und neuepresse.de/tickets. Die Abendkasse öffnet an den Veranstaltungstagen jeweils um 19 Uhr.

Sonntag: Flohmarkt im MGH

Das Mehrgenerationenhaus lädt für Sonntag, 17. Februar, von 14 bis 16.30 Uhr zum Flohmarkt in der Einrichtung an der Konrad-Adenauer-Straße 15d ein.

Das Blechbläserensemble Hannover-Brass gastiert in der Elisabethkirche. Quelle: privat

Sonntag: Hannover Brass gastiert in Elisabethkirche

Von Barock bis Pop: Das Repertoire des Blechbläserensembles Hannover Brass ist groß. Die Musiker machen mit ihrer aktuellen Tour erneut einen Stopp in Langenhagen. Das Konzert beginnt am Sonntag, 17. Februrar in der Elisabethkirche. Auf dem Programm stehen an diesem Nachmittag unter anderem englische Musik aus dem 16. Jahrhundert, italienische Opernmusik von Giacomo Pucchini, eine Etüde für tiefes Blech von Anton Bruckner und eine exklusive Blechbläserbearbeitung von drei irischen Volksliedern. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die Besucher werden um Spenden gebeten. Weitere Informationen über das Blechbläserensemble finden Interessierte im Internet auf www.hannover-brass.de.

Von Sven Warnecke, Sandra Köhler und Julia Polley