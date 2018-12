Langenhagen

Freitag/Sonnabend/Sonntag: Lebendiger Adventskalender

In Krähenwinkel und Kaltenweide, Godshorn sowie Engelbostel und Schulenburg öffnen die letzten Türchen des lebendigen Adventskalenders. Hier werden die Besucher mit der ein oder anderen Weihnachtsgeschichte, Tasse Glühwein oder Süßigkeit bei Gesprächen auf das Weihnachtsfest eingestimmt.

Sonnabend:A-cappella-Chor singt im CCL

Der A-cappella-Chor Langenhagen singt von 14 bis 15 Uhr im City Center Langenhagen, und begleitet die letzten Weihnachtseinkäufe.

Sonnabend: Wochenmarktseinkäufe vor Weihnachten

Der Langenhagener Wochenmarkt öffnet am Sonnabend seine Stände, wie gewohnt von 8 bis 13 Uhr. Der nächste Markt ist schon wieder am Montag.

Sonntag: Gottesdienst mit viel Musik

Die Emmaus-Kirchen-Gemeinde, Sonnenweg 17, lädt am vierten Advent, 23. Dezember, ab 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit spezieller musikalischer Gestaltung ein. Neben bekannten Adventsliedern wird auch Instrumentalmusik erklingen. Es spielen Yannick Bode an der Orgel und Leonie Wolff mit ihrer Querflöte.

Sonntag: Friedenslicht in der Matthias-Claudius-Gemeinde

Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt am Sonntag, 23. Dezember, um 18 Uhr zum lebendigen Adventskalender in die Matthias-Claudius-Gemeinde, Matthias-Claudius-Weg 2. Die Kirchengemeinde lädt zu einem Gottesdienst mit Pastorin Ulrike Thiele ein, an dem auch die Grundschule Krähenwinkel mitwirkt. Jeder kann im Anschluss am Friedenslicht eine eigene Kerze entzünden und nach Hause tragen. Vor Ort werden ebenfalls Kerzen und eine kleine Stärkung angeboten.

Sonntag: Sing-Gottesdienst

Rund um Weihnachten ist in der St. Paulusgemeinde, Hindenburgstraße 85, Hochsaison. Pastor Frank Foerster, Carolin Ratsch und Katrin Riedelt vom Kirchenvorstand laden am Vierten Adventssonntag, 23. Dezember, ab 10 Uhr zu einem Sing-Gottesdienst mit einer Geschichte ein.

Montag: Wochenmarkt am Heiligabend

Der ursprüngliche Dienstags­termin am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, wird auf Montag, 24. Dezember, vorverlegt. Die Stände öffnen von 8 bis 12 Uhr. Die nächsten Wochenmarkttermine lesen Sie hier:

Montag: Weihnachtsstube öffnet

Die Weihnachtsstube der Emmauskirchengemeinde, Ringstraße 4 bis 6 erstes Obergeschoss links, öffnet am Heiligabend ihre Türen: Es gibt ab 17.30 Uhr traditionell Kartoffelsalat und Würstchen, selbstgebackenen Kuchen und bunte Teller. Die Kirchengemeinde lädt zu Gesprächen, Spielen und Basteln ein.

Krippenspiele und Gottesdienste am Heiligen Abend

St. Paulusgemeinde

Am Heiligen Abend führen die Krippenspiel-Kinder in der St. Paulusgemeinde, Hindenburgstraße 85, ab 15.30 Uhr das Stück „Ohne Engel geht es nicht“ auf. In der anschließenden Christvesper ab 17.30 Uhr singt der Kirchenchor. Eine Christmette gibt es in diesem Jahr in der Godshorner Kirche Zum Guten Hirten, Alt-Godshorn 61.

Matthias-Claudius-Gemeinde

Die Matthias-Claudius-Gemeinde, Matthias-Claudius-Weg 2, lädt zu den Gottesdiensten mit Krippenspiel am Heiligabend ein. Für den Gottesdienst um 15 Uhr haben die jüngeren Kinder der Kinderkirche ein Krippenspiel mit Susann Lichterfeld eingeübt. Der Gottesdienst um 16.30 Uhr wird von den Konfirmanden mit dem Theaterstück „Der stumme Hirte“ unter Leitung von Diakonin Ramona Baum begleitet. Pastorin Ulrike Thiele hält um 18 Uhr die Christvesper. Die heilige Nacht geht mit der Gospelnacht mit dem Gospelchor "Voices of Joy" in die Weihnachtstage über.

Elia-Kirchengemeinde

Die Elia-Kirchengemeinde setzt ihre Musical-Tradition fort: Am Heiligabend führen Kinder und Erwachsene ab 15 Uhr das Weihnachtsmusical „Die sonderbare Nacht“ in der Festhalle im Eichenpark, Stadtparkallee 15, auf. Im Mittelpunkt der Geschichte steht das kleine Mädchen Julchen. Sie ist auf der Suche nach dem Christkind und trifft viele Personen, die unsicher sind, was es mit dem Christkind eigentlich auf sich hat. Das Musical wird von Livemusik begleitet. Einlass ist ab 14.30 Uhr.

Martinskirchengemeinde

Auch die Martinskirchengemeinde, Kirchstraße 58, Engelbostel-Schulenburg lädt zu einem Familiengottesdienst, mit Pastor Rainer Müller-Jödicke und einem Krippenspiel ab 16 Uhr ein.

