Langenhagen

Bargeld und zwei Flaschen Wodka haben Diebe aus dem ehemaligen Hotel Grethe an der Walsroder Straße gestohlen – und Schaden in noch unbekannter Höhe angerichtet.

Die Täter drückten am Montag zwischen 1.30 Uhr und 5.30 Uhr die elektronische Schiebetür des Hotels gewaltsam auf und verschafften sich so Zugang zum Empfangsbereich. Dort hebelten sie die Kassenschublade der Rezeption auf und nahmen Bargeld heraus. Ein Täter ging zudem in das angrenzende Restaurant und nahm dort zwei Flaschen Wodka mit.

Die Polizei bittet Zeugen sich beim Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Julia Polley