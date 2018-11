Langenhagen

Den wiederholten Klagen vieler Langenhagener über Raserei auf der Walsroder Straße geht die Polizei jetzt verstärkt nach: Erneut haben die Beamten nun an zwei Nächten hintereinander an verschiedenen Stellen rund um die Hauptverkehrsachse der Flughafenstadt das Tempo kontrolliert. 85 Fahrzeugführer waren am Donnerstag- beziehungsweise am Freitagabend zu schnell: 59 der Kontrollierten müssen nun ein Verwarngeld zahlen und 22 ein höheres Bußgeld. Vier Autofahrer waren so schnell, dass sie künftig auf den Führerschein verzichten müssen. Geblitzt wurde an beiden Abenden jeweils zwischen 17 Uhr und 0.30 Uhr.

Ein 19-Jähriger steht zudem im Verdacht, sein Auto unter Drogeneinfluss gefahren zu haben. Ein Schnelltest der Polizei reagierte positiv auf Kokain. Der Mann, dessen Hauptwohnsitz in Griechenland ist, durfte die Polizei erst nach einer Blutprobe und einer Sicherheitsleistung von 750 Euro wieder verlassen. Eine 50-jährige Autofahrerin pustete in das Testgerät einen Atemalkoholgehalt von 0,97 Promille. Auch ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie wird sich nun in einem Verkehrsordnungswidrigkeits-Verfahren verantworten müssen.

Insgesamt, heißt es von Seiten der Polizei, hätten die Einsatzkräfte dieser Nächte große positive Rückmeldung bei den Anliegern der Walsroder Straße, aber auch seitens vieler kontrollierter Verkehrsteilnehmer erhalten.

Von Rebekka Neander