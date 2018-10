Krähenwinkel

Die Polizei Langenhagen sucht eine Fahrradfahrerin, die am Montagmorgen bei einem Unfall auf dem Radweg an der Walsroder Straße in Höhe der Eichstraße in Krähenwinkel ein Kind verletzt hat. Ohne sich darum zu kümmern, setzte die Unbekannte ihre Fahrt fort.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze war der 13 Jahre alte Schüler gegen 7.35 Uhr auf dem Radweg in Richtung Schule nach Langenhagen unterwegs. Dabei kam ihm die Radlerin – nach Polizeiangaben allerdings auf der falschen Seite – entgegen. Um einem Zusammenprall zu entgehen, musste der Junge ausweichen. Bei dem Versuch stürzte das Kind und verletzte sich an der Hand. Ein Rettungswagen brachte den Schüler in ein Krankenhaus.

Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte die Radlerin indes ihren Weg fort. Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke