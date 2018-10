Langenhagen

Bei einem Unfall auf der Vahrenwalder Straße in Höhe der Heinrich-Heine-Straße in Langenhagen ist in der Nacht zu Sonnabend ein Radfahrer verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer flüchtete nach der Karambolage, ohne sich um den Radler zu kümmern. Nun sucht die Polizei den Verursacher und bittet um Zeugenhinweise.

Wie Andre Puiu, Sprecher der Polizei Hannover, am Sonntag weiter mitteilte, war der Radfahrer gegen 2 Uhr nach der Berührung mit dem Auto – dabei soll es sich um einen weißen Audi gehandelt haben – auf die Straße gestürzt. Der Radler verlor daraufhin das Bewusstsein. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik.

Da nur wenige Details der Karambolage bislang bekannt sind, sucht die Polizei neben dem Audifahrer auch dringend mögliche Augenzeugen. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter Telefon (0511) 1091888 entgegen.

Von Sven Warnecke