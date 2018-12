Kaltenweide/Langenhagen

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Freitag gegen 18.45 Uhr an der Straße Am Osterberg in Kaltenweide ein anderes Auto demoliert hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer weiter. Nach Auskunft der Polizei hatte ein Zeuge beobachtet, wie der Fahrer beim Ausparken einen ebenfalls dort abgestellten Audi touchiert hatte. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Der Unbekannte soll mit einem silberfarbenen Toyota Yaris unterwegs gewesen sein.

Eine zweite Unfallflucht ereignete sich am Freitag zwischen 18 und 19.50 Uhr an der Flughafenstraße in Langenhagen. Dort wurde auf einem Tankstellengelände ein ordnungsgemäß geparktes Auto beschädigt. Vom Verursacher fehlt bisher jede Spur. Die Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke