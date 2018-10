Langenhagen

Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze kletterte der Einbrecher am Donnerstag zwischen 15.30 und 20 Uhr zunächst an der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses an der Wilhelm-Busch-Straße hoch. Anschließend öffnete der Täter bei einer im Hochparterre gelegenen Wohnung ein auf Kipp stehendes Fenster und gelangte so in die Räume. Er durchwühlte die Zimmer und erbeutete nach ersten Erkenntnissen der Polizei 250 Euro Bargeld.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke