Langenhagen

Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die am Sonnabend gegen 14.35 Uhr einem Kunden in einem Supermarkt am Osttor an der Erich-Ollenhauer-Straße das Portemonnaie gestohlen haben. Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze hatte ein 33 Jahre alter Langenhagener nach dem Bezahlen in dem Discounter seine Geldbörse wieder in seiner Umhängetasche verstaut. Beim Verlassen des Marktes wurde er dann von einem Unbekannten ohne ersichtlichen Grund von hinten angerempelt. Beim Verstauen des Einkaufes bemerkte das Opfer schließlich, dass die Geldbörse fehlte. Den Schaden beziffert der Polizist auf etwa 30 Euro.

Die Ermittler suchen zudem Unbekannte, die zwischen Freitag etwa 23 Uhr und Sonnabend gegen 21 Uhr versucht haben, in ein Spielcasino am Reuterdamm einzubrechen. Die Täter hatten die Wellblechfassade aufgebogen und bereits die dahinterliegende Dämmung entfernt. Doch anschließend gaben die Einbrecher ihr Vorhaben aus unbekannten Gründen auf und flüchteten.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke