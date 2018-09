Langenhagen

Die Bundespolizei haben am Flughafen Langenhagen eine Bulgarin an der Ausreise gehindert. Die 28-Jährige wollte am Dienstag ins bulgarische Varna reisen, fiel jedoch bei der Passkontrolle auf. „Die Beamten stellten eine aktuelle Fahndungsnotierung fest“, sagt Bundespolizeisprecher Frank Steigerwald. Die Frau wurde per Haftbefehl wegen zweifachen Betrugs gesucht. Sie war von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt worden, hatte die Summe aber nicht in den vereinbarten Raten überwiesen. Außerdem missachtete sie die fällige Ersatzfreiheitsstrafe. Da die 28-Jährige am Flughafen jedoch die offenen 790 Euro direkt begleichen konnte, durfte sie letztlich weiterreisen – und entging der drohenden, 37-tägigen Gefängnisstrafe.

Von pah