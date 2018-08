Kaltenweide

Der Brand in der Tiefgarage eines Rohbaus am Seestädter Platz in Kaltenweide ist auf Brandstiftung zurückzuführen. Zu diesem Ergebnis sind die Spezialisten der Kriminalpolizei nach ihren Untersuchungen gekommen. Nun werden nicht nur die Täter gesucht, sondern auch mögliche Augenzeugen.

Nach Auskunft von Philipp Hasse, Sprecher der Polizei Hannover, entstand bei dem Feuer, das am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Ortsfeuerwehren aus Kaltenweide und Langenhagen beschäftigt hatte, ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Seinen Angaben zufolge hatten Unbekannte in der Tiefgarage Material wie bei einem Lagerfeuer aufgeschichtet und anschließend angezündet. Der Qualm zog dann auch durch Kernbohrungslöcher in den Decken in das gesamte Gebäude. Die heftige Rauchentwicklung ließ gleich mehrere Anwohner zum Telefon greifen und einen Notruf absetzen, sagte Hasse jetzt auf Anfrage.

Die Polizei ermittelt nun „wegen Sachbeschädigung durch Feuer“. Hinweise erbittet das Langenhagener Polizeikommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke