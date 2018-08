Kaltenweide

Die Ortsfeuerwehr Kaltenweide ist am Freitag um 12.23 Uhr auf die Autobahn 352 zu Hilfe gerufen worden. Unter dem Stichwort „eingeklemmte Person“ rückten unter der Einsatzleitung von Tobias Seifert zehn Feuerwehrleute in zwei Fahrzeugen auf die A 352 in Fahrtrichtung Dortmund aus. Doch bereits beim Eintreffen konnte Seifert Entwarnung geben. Der 57 Jahre alte Fahrer des Transporters aus Bad Bentheim hatte sich selbst aus dem Vehikel befreien können. Der leicht verletzte Mann wurde anschließend vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt.

Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Felix Dankowsky war der Transporterfahrer offenbar auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen geraten. Anschließend touchierte der VW zunächst die Mittelleitplanke, danach die Seitenschutzplanke und kippte schließlich zwischen den Anschlussstellen Kaltenweide und Flughafen auf der rechten Fahrspur auf die Seite.

Die Feuerwehrkräfte klemmten die Batterie des Unfallfahrzeuges ab und reinigten anschließend die Fahrbahn. Während der Reinigungs- und Bergungsarbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Von Sven Warnecke