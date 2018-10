Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr Langenhagen ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage an den Rohdehof aufgerückt. Nach Auskunft eines Sprechers der Einsatzkräfte hatte offenbar ein Patient in der dortigen Einrichtung Toilettenpapier auf einer Station in Brand gesteckt. Das Personal habe daraufhin das Gebäude räumen lassen und selbst erste Löschversuche unternommen, berichtete er ferner. Erst am Freitag sowie am Sonnabend und Sonntagmorgen wurden die Ehrenamtlichen in die Klinik gerufen.

Neben der Ortsfeuerwehr Langenhagen wurden am Sonntagabend auch Kräfte aus Godshorn und Krähenwinkel angefordert, um das Feuer zu löschen. Ein Mensch wurde leicht verletzt und musste wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Notarzt behandelt werden. Bei dem Brand am Freitag wurde zudem eine Mitarbeiterin des Klinikums der Region (KRH) leicht verletzt. Wie KRH-Sprecher Nikolas Gerdau am Montag auf Anfrage mitteilte, sei seine Kollegin aber inzwischen wieder im Dienst. Auch der Patient sei wohl auf.

Nach Auskunft von Langenhagens Rathaussprecherin Juliane Stahl prüft die Verwaltung nun, ob die Einsätze in Rechnung gestellt werden. Das regele ihren Angaben zufolge der Paragraf 29 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes. Gebührenpflichtig seien etwa Einsätze, die vorsätzlich oder grob fahrlässig aufgelöst worden sind.

Klinik: Restrisiko lässt sich nie völlig ausschließen

Der KRH-Sprecher teilt ferner mit, dass in dem psychiatrischen Krankenhaus Patienten mit sehr unterschiedlichen Krankheitsbildern behandelt werden. Diese hätten durchaus die Möglichkeit, persönliche Gegenstände in die Klinik mitzunehmen. „Eine Kontrolle der Taschen und ähnliches findet nur in begründeten Fällen statt“, betont er.

Gerdaus Angaben zufolge leiden die Patienten unter den unterschiedlichsten psychiatrischen Erkrankungen. Dies bedeute für viele eine schwere und besondere Belastung. „Mit unseren baulichen Gegebenheiten und unserem Personal versuchen wir, dieser besonderen Situation angemessen zu begegnen“, hebt der KRH-Sprecher hervor. Dies spiegele sich in durchgehenden Gesprächsangeboten und in einem ständigen Kontakt von Ärzten, Therapeuten und Pflegekräften wider. „Die enge Begleitung und Betreuung muss gleichzeitig die persönlichen Bedürfnisse der Patienten berücksichtigen – auch im Hinblick auf die Patientenautonomie.“ Zur Sicherheit seien aber alle Klinik-Gebäude mit vollautomatischen Brandmeldeanlagen ausgestattet.

„Unsere Mitarbeiter der KRH Psychiatrie Langenhagen sind fachlich geschult und ausgebildet, um mögliche Gefährdungen zu erkennen und ihnen angemessen zu begegnen“, heißt es von Gerdau weiter. Im konkreten Fall seien die Brände auch von Klinik-Beschäftigten umgehend gelöscht worden. „Die aktuellen Ereignisse führen natürlich dazu, dass die Mitarbeiter durch die Leitung hinsichtlich des Brandschutzes verstärkt sensibilisiert werden. Ein Restrisiko lässt sich dabei nie völlig auszuschließen.“

Von Sven Warnecke