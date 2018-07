Langenhagen/Godshorn

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Unternehmen am Ilmenauweg hat am Donnerstag gegen 11 Uhr für einen Einsatz der Ortsfeuerwehr Langenhagen gesorgt: Die Retter rückten zunächst nur an, um das Gelände zu erkunden. In dieser Zeit verlor ein Gabelstapler einen Stapel mit Batterien – einige Batterien wurden bei dem Aufprall so beschädigt, dass Säure auslief.

Deshalb ließ Einsatzleiter Marcel Hofmann das Alarmstichwort auf ABC 1 erhöhen, so dass auch Teile des Gefahrgutzugs der Stadtfeuerwehr ausrücken mussten. Die Mitglieder separierten unter Atemschutz die beschädigten Batterien, verhinderten, dass weitere Batteriesäure auslaufen konnte, und verdünnten die ausgelaufene Säure mit Wasser. Insgesamt waren nach Aussage von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert 26 Einsatzkräfte vor Ort.

Bereits um 8.40 Uhr musste die Ortsfeuerwehr Godshorn ein Auto löschen, das an der Hessenstraße aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten war. Mitarbeiter des Unternehmens bemerkten das Feuer, alarmierten die Retter und begannen selbst zu löschen. Die Feuerwehr beendete die Arbeiten mit einer Schaumpistole. Sie war mit neun Mitgliedern und zwei Fahrzeugen ausgerückt, wie Bommert sagt.

Von Antje Bismark