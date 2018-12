Kaltenweide

Wegen einer starken Rauchentwicklung ist die Ortsfeuerwehr Kaltenweide am Freitagnachmittag zu einem Grundstück an der Straße Am Haselbusch ausgerückt. Der Alarm ging um 12.31 Uhr ein. Nach Auskunft eines Feuerwehrsprechers hatten Passanten den Qualm bemerkt und den Notruf gewählt. Die Ehrenamtlichen stellten vor Ort jedoch rasch fest, dass der Rauch von einem gerade erst angeheizten Grill stammte. Die Einsatzkräfte mussten nicht tätig werden und konnten wieder einrücken. Erst in der vergangenen Woche war die Feuerwehr Langenhagen wegen eines ebenfalls stark qualmenden Lagerfeuers ausgerückt.

Von Sven Warnecke