Langenhagen

Er betankt das Flugzeug, verstaut das Gepäck und kontrolliert die Taschen: Der Bodenverkehrsdienst am Flughafen Hannover sorgt für die Sicherheit vor dem Abflug. Mit einer Protestaktion hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag auf die ihrer Ansicht nach schlechten Arbeitsbedingungen in der Branche aufmerksam gemacht. Auf Flyern informierten die Gewerkschafter Reisende, um über die Situation zu informieren. „Die Löhne sind zu niedrig, und die Folge davon ist zu wenig Personal“, sagt Stefan Hoheisel, der als Schichtleiter bei einem der Dienstleister auf dem Flughafen arbeitet. Gerade in den Ferien entstünden so lange Wartezeiten.

Auch am Montag hat es Engpässe bei der Sicherheitskontrolle wegen Krankheitsfällen gegeben (die HAZ berichtete). „Es ist ein Kettenproblem vom Koffertransport über die Bundespolizei bis zu Personenkontrollen. Wenn es bei einem stockt, bricht alles zusammen“, sagt Hoheisel. Zur Verbesserung der Situation fordert ver.di einen bundesweiten Tarifvertrag. Die Aktion war Teil eines internationalen Protesttages an 40 Flughäfen.

Von Sebastian Stein