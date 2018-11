Langenhagen

Die Bundespolizei hat am Wochenende zwei offene Haftbefehle am Flughafen Langenhagen vollstreckt. Am Sonntag stoppten die Beamten einen 48-jährigen Deutschen, der aus dem ägyptischen Hurghada zurückkehrte. Er war bereits 2017 zu einer Geldstrafe wegen Betrugs verurteilt worden, hatte aber die 900 Euro nie gezahlt und sich der weiteren Vollstreckung entzogen. Auch am Flughafen konnte der 48-Jährige das Geld zunächst nicht aufbringen, aber seine Schwester bewahrte den Mann durch das Zahlen der Summe vor der drohenden 60-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Bereits am Sonnabend fiel den Bundespolizisten ein türkischer Fluggast mit offenem Haftbefehl auf, der mit einer Maschine aus Istanbul in Langenhagen ankam. Der Mann hätte bereits 2017 eine 900-Euro-Geldstrafe wegen Beleidigung zahlen sollen, hatte die Summe aber nie vollständig beglichen. Noch im Airport holte er dies jedoch nach und zahlte die fehlenden 373,50 Euro, sodass dem Mann eine 20-tägige Gefängnisstrafe erspart blieb.

Von pah