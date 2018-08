Langenhagen

Die Bundespolizei am Flughafen Langenhagen hat am Wochenende gleich zwei Personen aufgehalten, nach denen gefahndet wurde. Bereits am Freitag stoppten die Beamten einen 27-jährigen Rumänen bei der Einreise aus Bukarest, gegen den ein offener Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen, besonders schweren Diebstahls vorlag. Der Mann hätte 900 Euro als Strafe zahlen müssen, hielt sich aber nicht an die vereinbarten Ratenzahlungen. „Durch die sofortige Zahlung von 890 Euro konnte die Weiterreise aber gestattet werden“, sagt Bundespolizeisprecher Frank Steigerwald. Alternativ hätten 89 Tage Ersatzhaft gedroht.

Am Sonntag fiel dann ein 28-jähriger Deutscher bei der Ausreisekontrolle auf, er wollte ins türkische Antalya fliegen. Gegen ihn lagen gleich zwei offene Haftbefehle vor – wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte mit Körperverletzung und Beleidigung sowie Diebstahls. Auch er hatte die Ratenzahlung der 1600-Euro-Geldstrafe nicht eingehalten. 950 Euro konnte der 28-Jährige am Flughafen vorlegen, „seine Schwester weitere 500 Euro bei einer anderen Polizeidienststelle“, sagt Steigerwald. Dadurch vermied der Mann zwar 82 Tage Gefängnis, seinen Flug verpasste er aber auch.

Von pah