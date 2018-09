Langenhagen

Die Bundespolizei hat am Wochenende am Flughafen Langenhagen drei offene Haftbefehle vollstreckt. Am Sonnabend stoppten die Beamten einen 25-jährigen Serben, der nach Belgrad fliegen wollte. Der Mann ist bereits polizeibekannt und wurde wegen Verdachts des 23-fachen Betrugs per Untersuchungshaftbefehl gesucht. Anstatt seine Reise nach Serbien anzutreten, wird er nun einem Haftrichter vorgeführt.

Bereits am Freitag fiel der Bundespolizei ein 23-Jähriger bei der Ausreisekontrolle auf, als der Deutsche nach Larnaka auf Zypern fliegen wollte. Er war wegen Betrugs verurteilt worden, hatte die fällige Geldstrafe von 750 Euro aber nicht gezahlt „und entzog sich im weiteren Verlauf der Strafvollstreckung“, sagt Bundespolizeisprecher Frank Steigerwald. Da der 23-Jährige dies direkt am Flughafen nachholte, entging der Mann 25 Tagen Gefängnis.

Die jüngste Festnahme gelang den Ermittlern am Montag. Der Mann wollte nach Split (Kroatien) fliegen, fiel aber ebenfalls bei der Passkontrolle auf. Nach ihm wurde gefahndet, da er wegen Betrugs eine Geldstrafe von 2640 Euro zahlen sollte, die gesamte Summe bislang aber noch nicht beglichen hatte. Nachdem der Gesuchte am Flughafen die offenen 840 Euro nachzahlte, durfte er nach Split weiterreisen anstatt für 70 Tage ins Gefängnis.

Von Peer Hellerling