Langenhagen

Die Bauarbeiten auf der Südbahn des Flughafens in Langenhagen sind abgeschlossen. Darauf weist ein Sprecher des Unternehmens hin. Die Piste soll am Freitagabend wieder für den Flugbetrieb freigegeben werden. Wegen der notwendigen Grunderneuerungen war die Südbahn seit Anfang Mai gesperrt – seither der komplette Verkehr über die Nordbahn abgewickelt worden. Die Bauarbeiten umfassten unter anderem eine Erneuerung des Westkopfes der Südbahn sowie der Taxiways Bravo und Delta, teilt der Flughafen ferner mit. Darüber hinaus wurden in diesem Bereich die Markierung, Befeuerung, Beschilderung und Entwässerung angepasst.

„Die Flughafengesellschaft bedankt sich vor allem bei den Anwohnern im Bereich der Nordbahn für die es aufgrund der Sperrungen verstärkte Lärmauswirkungen gegeben hat“, heißt es aus der Unternehmenskommunikation weiter.

Von Sven Warnecke