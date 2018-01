Gasgeruch: Feuerwehr evakuiert Mehrfamilienhaus 

Langenhagen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Freitag um 18.07 Uhr von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Hindenburgstraße alarmiert worden. Diese hatten starken Gasgeruch wahrgenommen. Feuerwehr und Polizei evakuierten das Haus vorsorglich. Nach etwa einer Stunde konnten die Bewohner aber in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zuvor hatte ein Einsatztrupp der Feuerwehr unter Atemschutz in den Räumen die Ursache für den Gasgeruch gesucht. Nach der Evakuierung aller Bewohner führten die Kräfte Messungen in den einzelnen Etagen und im Kellerbereich durch. Diese blieben jedoch ohne Erkenntnisse. Bis zum Eintreffen des Energieversorgers blieben die Anwohner außerhalb des Gebäudes. Auch die wiederholten Messungen durch Mitarbeiter des Energieversorgers brachten ein negatives Ergebnis, sodass die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren durften. Vermutlich wurde der Geruch durch die Zubereitung von Essen verursacht. Insgesamt 18 Feuerwehrleute waren mit drei Fahrzeugen an dem Einsatz beteiligt.

Bereits um 15.55 Uhr wurde die Einsatzkräfte zu der selben Einsatzstelle in der Hindenburgstraße gerufen. Dort wurde eine hilflose Person hinter einer Tür gemeldet. Die Feuerwehrleute öffneten die Tür und übergaben die Person an den Rettungsdienst.

Von Julia Polley