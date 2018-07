Kaltenweide

Die Polizei Langenhagen hat am späten Mittwochabend einen Einbrecher in Kaltenweide auf frischer Tat geschnappt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft schickte ein Haftrichter den Täter am Donnerstag bis zur Hauptverhandlung ins Gefängnis.

Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatte der Einbrecher am Mittwoch gegen 23.50 Uhr zunächst mit einem Standaschenbecher ein Fenster einer Gaststätte an der Zellerie in Kaltenweide eingeschlagen. Anschließend bediente sich der 43 Jahre alte Mann bei den Spirituosen. Allerdings löste der Täter dabei nach Vieglahns Angaben die Alarmanlage aus. Das wiederum hatten dann Passanten bemerkt und die Polizei gerufen. Die Beamten entdeckten den Einbrecher noch in der Nähe des Tatortes und nahmen ihn vorläufig fest.

Der Tatverdächtige ist der Polizei bereits bekannt, berichtet der Langenhagener Ermittler weiter. Aus diesem Grund bleibt der 43-Jährige bis zur zeitnahen Verhandlung in Haft.

Von Sven Warnecke