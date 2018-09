Godshorn

Die Ortsfeuerwehr Godshorn ist am Dienstag wegen eines geplatzten Hydraulikschlauchs an die Berliner Allee ausgerückt. Nach dem Defekt im Hydrauliksystem eines Ladekrans waren dort größere Mengen Öl ausgetreten. Die um 8.38 Uhr alarmierten Einsatzkräfte konnten nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert aber nicht mehr verhindern, dass eine kleine Menge des Hydrauliköls in die Kanalisation gelangte. „Der weitaus größere Teil konnte jedoch mit Bindemittel abgestreut und aufgenommen werden“, berichtete er nach dem Einsatz.

Stadtbrandmeister Arne Boy alarmierte zuständigkeitshalber auch die Langenhagener Stadtentwässerung Langenhagen sowie die Untere Wasserbehörde der Region Hannover. Fachleute setzten daraufhin spezielle Blasen, sodass das Öl im Kanal nicht weitergeschwemmt wurde. Die Feuerwehr selbst konnte nach einer Stunde den Einsatz beenden.

Von Sven Warnecke