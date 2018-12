Godshorn

Unbekannte haben am Montag zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr eine Wohnung an der Straße Hinter dem Dorfe in Godshorn durchwühlt. Dabei haben sie diverse Schränke geöffnet, um nach Diebesgut zu suchen. Zuvor hatten die Täter das Küchenfenster aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Räumen in einem Mehrfamilienhaus verschafft.

Ob die Einbrecher etwas aus der Wohnung mitgenommen haben, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Polley