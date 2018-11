Godshorn

ABC-Alarm der Stufe zwei am Donnerstagabend um 23.05 in Godshorn: Die Feuerwehrkräfte aus Langenhagen und den Ortsfeuerwehren rückten an die Münchner Straße 21 aus, nachdem auf dem Firmengelände von dem Logistikdienstleister DB Schenker beim Entladen ein Fass umgekippt war. Dabei wurde das Ventil des Behälter beschädigt. Es konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden.

Die Einsatzkräfte erkundeten nach dem Eintreffen den Einsatzort und stellten fest, dass es sich bei dem austretenden Stoff um flüssigen Stickstoff handelt. Sie transportierten das Fass ins Freie. Dort konnte es Ausdampfen. Verletzt wurde dabei niemand.

Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrleute mit 14 Fahrzeugen am späten Donnerstagabend im Einsatz. Dabei waren Kräfte aus Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel und Schulenburg.

Von jsp