Kaltenweide

Polizisten des Langenhagener Kommissariats sind am Dienstag gegen 15 Uhr nach Kaltenweide gerufen worden. Auf dem Kaltenweider Platz hatte sich ein Exhibitionist vor einer 50 Jahre alten Frau aus Hannover entblößt. Die Beamten nahmen den Täter daraufhin vorläufig fest. Bei der anschließenden Personenkontrolle in der Wache, stellte die Polizei fest, dass gegen den 36 Jahre alten Mann bereits ein Haftbefehl vorlag. Als der Täter ohne festen Wohnsitz in Deutschland daraufhin festgenommen und ins Gefängnis gebracht werden sollte, setzte er sich massiv zur Wehr. Dabei verletzte er einen Beamten. Der 24-jährige Polizist zog sich Prellungen zu.

Wie es von Alexander Zimbehl, Leiter des Langenhagener Einsatz- und Streifendienstes, am Mittwoch weiter hieß, wurde von der zuständigen Ausländerstelle die Abschiebehaft gegen den Mann beantragt.

Von Sven Warnecke